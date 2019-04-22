韌帶撕裂痊愈　鄭伊健澳門騷吊環難度升呢

歌手鄭伊健演唱會巡唱在澳門威尼斯人金光綜藝館圓滿舉行，來自日本、新加坡、上海、北京、台灣等各地歌迷拉隊捧場。早前他在紅館開騷期間，不慎弄傷右手臂引致韌帶撕裂，上次要取消大圓環倒吊表演，經過兩個月來悉心治療和配合適當運動後，終於完全康復，高難度倒吊動作於澳門站「復活」，他非常開心興奮，全晚笑不攏嘴。由於場地和各種原因，早前美國站無法帶埋管弦樂團和日本機械人演出，而澳門站四面台設計，將紅館四面台表演搬到澳門，這兩個環節亦「復活」。



演唱會由音樂總監陳光榮率領管弦樂團演奏揭開序幕，伊健一口氣演唱《甘心替代你》、《一個為你甘去蹈火海的人》、《仍能情深愛上》、《直至消失天與地》和《誰可情深如我》等經典情歌，行到伸延舞台拉近距離掀起哄動。



在第二環節伊健大顯身手，又打又跳，而且成功表演在巨型圓環上倒立的動作，再用雙手支撐身體吊在圓環，雙腳Hold在半空做出凌空踩單車動作，麒麟臂和腹肌都非常有力。而在另一環節，專程從日本訂製的巨型機械人出場時，不少觀眾驚喜O嘴，機械人與伊健對打加上煙花和爆破效果，最後他們化敵為友大團圓結局，伊健帶住機械人繞場演唱《友情歲月》，全場一萬二千人大合唱。騷後伊健談及手臂傷勢：「好番晒啦，多謝醫生和健身教練Michael悉心照顧，個倒吊動作之前練咗好耐，終於可以做得番，令演唱會好圓滿。」