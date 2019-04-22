過來人裕美勸黃心穎：Timing適合先一齊

藝人裕美出席「4.22世界地球日清潔活動」，問到可有留意許志安和黃心穎的「偷食」事件，她表示出報道時她還未睡醒，看電話留言已「炸爆」，開始時她還以為拍戲：「因為同心穎之前一齊拍劇集《堅離地愛堅離地》，所以我係擔心佢嘅，其實你問我發生呢件事，咁所有人都會好大壓力，咁人哋私人嘢我唔講啦，當中來龍去脈係點樣，只係希望大家搞清楚件事同埋希望每一個人都過得好。」



「始終人性都係渴望愛」



講到她都曾被指「偷食」，「過來人」身份知道要承受好大壓力？她坦言：「大壓力係嘅，但兩個人嘅關係係一言難盡，外人睇件事係咁，但私下我唔想講出嚟，因係我家事、私事，我唔想擺上枱嘅時候，好多嘢都唔想講，唔想將件事放大，而有時啲嘢又唔係真實啦。自己親身經歷過，就真係唔想評論件事太多，因為始終人性都係渴望愛，尤其是我單親家庭，我媽媽係好傳統，心係愛到你死嘅，但連一句我愛你，錫你攬你都唔會再有，我哋女仔會投放喺男朋友身上，試過有男朋友話我唔好當佢係『老竇』，當時嗰刻我都好嬲，但諗深一層可能自己係唔覺意去尋覓啲唔完整家庭嘅愛，但男朋友畀唔到我，就係我不斷拍拖嘅原因，唔係自己嘅藉口，只不過真係有心理上嘅需要。」對愛上有婦之夫，裕美謂：「咁佢哋嘅談話同點相交，我就唔知，當然以我經驗係處理咗先，Timing適合先一齊，但坦白講好多時情到濃時，情緒上，好多時因為感覺而做咗啲唔啱Timing嘅事。」有冇關心心穎？她謂：「有Tag佢希望佢一切安好。」



劇集被抽起：無感覺



問到劇集將無限期不能播出？她稱這個她不清楚：「你問我抽起個劇，我係冇乜感覺，呢件事我係過來人，自己明白嗰種壓力，人生會好絕望，好似再冇明天，只可以鼓勵佢哋無論乜事都好，就當係一個歷程。」問到可覺得心穎應出來交代一次？她則言有時大家都不知是她不想還是應公司安排，正如她自己當年有經理人公司時，都要聽從公司的安排，或許心穎還未Ready去面對大家。