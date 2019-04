歌手吳雨霏(Kary)於社交網公布喜訊,晒出超聲波相宣布佗第二胎,即是兩年抱兩!

去年Kary為老公Brian誕下囝囝Asher,今日Asher10個月大,Kary上載一張囝囝的相片,相中Asher坐在地下,旁邊就有黑板寫着:「I'm 10 months old and will also be a big bother soon (我今日10個月大,而且即將成為哥哥了)」Kary亦於IG以英文留言:「很難保守這個秘密...我們非常幸運地宣布Baby#2即將來臨!讚美上帝 - 所有事物的製造者!」



Kary回覆東網,她說:「Baby係上天的禮物,我哋都好感恩,謝謝大家的祝福!」