緋聞女友石祐珊撐場！王梓軒感動到喊

由王梓軒和陳潔儀主演的音樂舞台劇舉行第3場，有多位姐級嘉賓前來觀賞，包括有徐小鳳、汪明荃、薛家燕、羅蘭、梁舜燕、莫文蔚媽媽莫何敏儀、朱晨麗、劉美君、方力申、張衞健、胡楓、還有梓軒緋聞女友、薛家燕女兒石祐珊等。梓軒尾聲時，台上台下都眼濕濕，他說：「我喺台上都被感動到喊！」



神父在台上自爆同劉松仁相識60年：「60年前，我接觸佢（劉松仁），佢係細路仔，我唔敢講佢嗰時係6、7歲定9歲，我好開心同呢個朋友做呢個有水準嘅舞台劇，佢為咗呢個舞台劇奉獻咗2年，2年冇做過其他嘢。」引來全場拍掌！



薛家燕約埋莫何敏儀一齊前來睇騷，家燕大讚舞台劇精彩：「睇到整體製作好用心，好欣賞劉松仁，知道佢花咗2年時間去編排、監製、製作，王梓軒好正，陳潔儀把聲好靚，佢哋後生做到老都好睇，整體演員都做得好好，令我為之讚嘆。」莫媽媽說：「王梓軒好叻，佢個R音卷脷好犀利，我睇完第一句同劉松仁講『Amazing』！」



方力申亦因為拍電視劇《華麗轉身》認識劉松仁，他說：「好感動！感受到台前幕後都好有誠意，1年前松哥有同我講過呢個古仔同籌備，嗰時已經非常期待……梓軒犀利到不得了，又要唱又要講意大利文、文言文咁多嘅對白，真係好厲害。」



