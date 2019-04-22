《會讀心術的那小子》揭韓國校園欺凌嚴重

韓團GOT 7成員Jr.孖同門師妹辛睿恩及多順合演的tvN韓劇《會讀心術的那小子》，講述男主角小時候經歷火災、父母雙亡，卻因而得到超能力─讀心術，能夠觸物知往，在學生時期已秘密協助警方查案；另一方面，女主角在仁（辛睿恩飾）的父親尹太河本是一名英勇的消防員，卻在一宗案件中被誣陷是殺人犯，在仁表面堅強，卻有着不為人知的傷痛。



《會讀心術的那小子》不僅是一齣奇幻愛情劇，更帶出校園欺凌、囚犯家庭忍辱偷生等社會問題，劇情發人深省，最近更搶佔「黃Viu煲劇平台」人氣劇No.1！



囚犯家人面對輿論壓力



辛睿恩飾演的在仁自小寄住姨媽家中，因父親是囚犯身份而多次遭受霸凌，同時她一直想為父親翻案，認為這樣爸爸才能堂堂正正說自己不是殺人犯，自己也不用一輩子都背負殺人犯女兒之名，害怕被別人發現。



老師奉承有錢學生



另外，劇中的老師不時對「問題學生」冷嘲熱諷，例如誤以爲在仁是政客女兒，立即奉承對方，又無理指責沒有父母的孤兒李安偷取試卷，完美演繹見高拜、見低踩，也點出了不同地方的教育現況，值得反思。





