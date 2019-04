藝人吳千語早前宣布回復單身,冇仔一身輕嘅佢喺IG大派軍糧,佢上載一張水着相,見佢着一件泳衣,凸顯出佢Fit爆身材,佢留言:「When you have the whole pool to yourself , take lots of pics (見到成個泳池,要影多啲相!)」但你晒咗一張相咋喎,圖文不符!