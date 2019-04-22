懶音馮盈盈被糾正　原來關條脷事

藝人馮盈盈去年年尾上《美女廚房》時被詹瑞文取笑勁多懶音，引起網民熱議，今集無綫節目《#後生仔傾吓偈》，請嚟懶音特警羅山先生做嘉賓，閒談期間不斷糾正盈盈嘅發音，搞到佢講每句說話都好大壓力，更被封為「懶音界KOL」！



一開始，三位主持人盈盈、麥明詩（Louisa）同陸浩明（6號）挑戰讀出繞口令「我今日下午兩點五，喺香港北角恒生銀行大堂等你，然後去食牛排」，而Louisa同6號都表現得唔錯。萬眾期待，盈盈挑戰前即「戴定頭盔」話要做番自己：「我嘅懶音係馳名中外，上晒頭條，深入民心㗎！」盈盈果然不負眾望，懶音多到爆！羅山先生即指出佢嘅問題出咗喺條脷，眾人仲笑佢有條「蠱惑的脷」。其後盈盈講每一句說話都好小心，但「對白」、「黑糖」、「男朋友」等詞語都瘋狂畀羅山糾正，去到後面羅山已經冇佢咁好氣，盈盈亦陷入崩潰，令全場爆笑。



好多網民都搞笑話盈盈遇着懶音特警羅山，今集係佢有史以來主持得最辛苦嘅一集《#後生仔傾吓偈》，但亦有網民十分抵死，笑指羅山聽到盈盈超多懶音都好痛苦㗎！



網民有話兒

Vaxxxxx Lxx：兩個人都就快崩潰

Yxxxxx Cxxx：羅山係盈盈嘅死敵哈哈！

Marxx Fxxx：其實馮盈盈啲懶音真係幾難頂

Cxxx Tsxxx：盈盈好好笑