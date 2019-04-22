《緊急救援》幕後夾斷3指　王彥霖險失聰

「魔鬼導演」林超賢再次領軍，率台灣型男彭于晏、王彥霖、辛芷蕾及陳家樂等，落力拍攝英皇新片《緊急救援》。開鏡至今約160日，遇過不少難關障礙，幸而台前幕後士氣激昂，眾人目前身在墨西哥趕戲，臨行前受訪回想起內地外景的難忘事，這位「魔鬼導演」即自爆：「記得內地煞科前嗰日落大雨，影響拍攝進度，工作人員見停雨就比較心急，操作吊臂嗰陣一個唔留神夾斷咗三隻手指，我清楚聽到『啪』一聲，好彩無大礙。」



辛芷蕾完成不可能任務



王彥霖今次上天下海「玩命」，一度因水壓問題暫時失聰，花了半年才完全康復的他說：「潛水後要上直昇機，當時我根本不知耳朶情況那麼嚴重！其後林導介紹醫生給我，驗查後證實右耳完全沒有聽力，左耳只聽到50%，倘若再延遲治理的話，可能會做成永久性失聰。剛過去的1月1日踏入凌晨12時，我收到林導的短訊，跟我說今年的新年願望是我徹底康復，教我感動不已。」



「嘉妃」辛芷蕾今次「萬綠叢中一點紅」，表現卻巾幗不讓鬚眉，林導說：「有場戲我要佢做嘅嘢，連自己都覺得過份，諗住修改吓，點知去到現場，佢又真係做到畀我，一啲都唔簡單！」在旁的芷蕾聞得被讚表現靦腆。至於陳家樂最難忘一場爆炸戲：「當時要求我好貼火球，自己都有啲擔心，點知工作人員話林導未着晒全套保護衣已衝入去試位，咁我又點好意思仲膽怯呢？」





場地：港島海逸君綽酒店





