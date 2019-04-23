唱中許志安偷食　蘇永康抽新歌蝕六位數

歌手蘇永康（阿公）日前畀「心」支持鄭秀文原諒「出軌」許志安的貼文，可惜「躺着也中槍」被網民翻炒其負面新聞，激到他和網民隔空互片。原來視安仔為「一世兄弟」的他不止「聲援」，更以行動捍衞好友，據知原定推出另一新歌《你哪位》的他，由於歌詞跟安仔偷食黃心穎事件不謀而合，如「誰人敍舊完了，假借烈酒，話沒有人理」、「原諒有家室後，豺狼已再沒甚麼需要」，甚至最終得到寬恕，如現實中安仔獲太太原諒，也出現在歌曲尾段「我珍惜這幸福和戒條」。



唱片公司：尊重阿公意願



除了歌詞問題，據消息指，歌曲MV在酒店拍攝女主角主動情挑由張繼聰飾演的人夫，雖然沒有的士情節，可是涉及背妻偷食，儘管MV早於三個月前已完成，製作費逾20萬，而且是配合阿公6月紅館個唱，又跟2月出街的另一首父子情歌《All That Jazz》有連貫性。阿公考慮到此時推出會太敏感，擔心再次觸動網民神經，故忍痛向唱片公司要求抽起新歌，更要求將一切保密，免節外生枝。東網致電阿公求證，惟未有回覆。而其唱片公司承認《你》暫不派台，問是否阿公意思？宣傳人員只說：「我哋尊重阿公意願。」



張繼聰讚好人



至於MV男主角張繼聰接受電話訪問時說：「係幫阿公拍咗兩個MV，覺得好榮幸，同佢係好朋友，佢出到聲一定幫手。」問到可知歌曲被阿公抽起？他表現愕然說：「唔知喎。」當知道阿公因顧及好友安仔處境時，他說：「有咁嘅決定，我都理解同明白。（覺得白費心機？）絕對冇失望，合作過程好愉快，本來我話唔收錢幫手拍，但阿公夾硬塞咗封利是畀我。」覺得阿公夠義氣？阿聰認同說：「佢一向係好人，記得當年我做新人時，佢係有好多經典歌嘅實力歌手，佢喺無綫化妝間主動行嚟鼓勵我，叫我唔好理啲閒言閒語，之後我拍劇，佢又主動Send好長嘅Message，話有睇我嘅劇，叫我畀心機，我好感激。」