同粉絲大玩遊戲　Jessica澳門慶30歲牛一

韓國人氣女團少女時代前成員Jessica本月18日度過30歲生日，她於20日在澳門百老匯舞台舉行《Jessica's White Night Birthday Fanmeeting in Macau》生日見面會，她除表演多首歌曲及跟粉絲玩互動遊戲，更在台上切蛋糕慶祝生日，而粉絲亦來個全場祝福，為Jessica送上美好回憶。



Jessica以送給粉絲的生日單曲《Because it's spring》為見面會揭開序幕，她用中文跟粉絲打招呼，之後便公開多張神秘照片，包括回到出生地美國三藩市的照片和跟妹妹Krystal一起的生活照，Jessica又與粉絲大玩不眨眼對望、扭腰玩萬步器、豎立水瓶等遊戲，場面搞笑！Jessica又演繹組合年代曾經唱過的Tamia《Almost》，更親自彈鋼琴，大晒唱功。



其後Jessica與粉絲一起在台上切生日蛋糕及許願，全場粉絲就一起說「生日快樂」為她慶生，而在Encore環節，Jessica直接走到台下觀眾唱出《Fly》，與粉絲拉近距離，最後更跟粉絲們擊掌，將全場氣氛推上高峰，為見面會劃下完美句號。

