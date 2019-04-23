雨僑放閃晒恩愛　網友：當羅力威係狗？

歌手雨僑同羅力威婚後經常喺社交網放閃，日前佢又上載同老公合照，相中佢仲餵老公食嘢放閃，真係Sweet到爆！不過佢就圖文不乎留言：「上星期才出海玩了，今天天氣又變得灰濛濛的。小時候總是不喜歡下雨，因為出外遊玩的計劃肯定要泡湯了！可是如果一直不下雨，世界就不能運作下去了，這樣想，有時只從自己的角度看，很多事情都好像不順利，但如果明白我只是一個群體的一部分，我的靜止是為了讓其他更美好的事情發生，這刻便值得停下來欣賞。想偷懶的理由可以有多冠冕堂皇。」佢再強調：「我是說真的，從前不明白，只把眼光放在自己身上。可以促使眼光變得更遼闊的往往是愛，而不是自私」。



有網民讚佢小事件帶出大智慧，不過有人搞鬼地留言：「相中的他太似你養的一條狗吧」，竟然話雨僑當老公係狗，真係唔知好嬲定好笑！眾所皆知佢亦係貓奴，另一日雨僑就攬住貓仔喺梳化大覺瞓，素顏嘅佢自嘲不修邊幅，仲搞笑話：「好似曾經話過見到我戴眼鏡嘅要滅口。」



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