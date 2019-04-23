【又係女神】金剛霸氣宣布拍拖：我的女人

講起藝人金剛大家會諗起啲乜？除咗光頭、搞笑同埋廣東話唔正之外，可能仲有佢嘅「女友」都係樣靚身材正。佢啱啱喺社交網以「我的女人」宣布拍拖，而佢嘅女友就係喺台灣有「國光女神」之稱嘅藝人梁云菲（Nana），睇嚟金剛同女神都特別有緣！



佢哋各自甫出男女視角相片公開戀情，齊齊捏住塊面大晒恩愛，Nana仲留言話：「小子，給你賺到了！」Nana喺2014年加入節目《國光幫幫忙》擔任「國光女神」，之後逐漸累積出高人氣，佢成日都大方展示火辣身材吸納咗好多粉絲，唔少見到呢張相嘅粉絲都話心碎，讚佢識食之餘仲話金剛一定係上世做咗唔少好事，先至搵到個咁正嘅女朋友。



金剛當年以「獎老」身份參加節目《奬門人》以令香港人熟悉，之後拍過《街坊廚神》吸納唔少人氣，不過早年工作量大減，佢最後選擇離開無綫返台灣搵機會同埋照顧年邁嘅父母，單身咗一段時間嘅佢，早前被指陪Nana去墾丁工作已經傳出緋聞，今日正式公開拍拖，唔少圈中好友都留言祝福佢哋，當中最搞笑要數李璨琛嘅留言佢話：「似你個女多啲喎！」其實金剛現年39歲，同女友都係相差11年，又未叫得上係父女戀。