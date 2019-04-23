【娛場】洪卓立：我準備經歷最壞一切

「街邊太多人與車，繁華鬧市人醉夜‥‥‥」歌手洪卓立將一首《彌敦道》唱到街知巷聞，亦令他成為了慘歌代言人。



作為初出道的歌手，通常第二年是最難捱，幸好當時洪卓立擁有一首《彌敦道》，讓他的人氣可以持續下去。好可惜，在2009年，洪卓立因爆肺兼肺積水令他瀕臨生死邊緣，除被逼停工休養近兩年外，復工之後更經歷過人情冷暖，又試過被以前熟悉的人視為陌路人，連招呼也不打，他說：「開頭都唔開心，但我會將佢變成動力。我會諗，如果你係咁勢利，咁我希望有一日你會主動番嚟同我打招呼。」



去年，洪卓立宣布與拍拖十一年的女朋友湯怡分手，令到大家大感噓唏。而近日，他推出新歌《數寄屋橋次郎》，內容講述主角經歷分手，令到很多人生規劃大失預算，他說：「很多事情本來計劃好，但突然之間冇晒，而你係唔知道應該點做，你可以問邊個？全部都係靠自己，但你自己畀唔畀到答案自己，其實未必畀到，惟有靠時間‥‥‥」



人可以承載的悲傷有多少？選擇樂觀面對事情，又是不是對事情有幫助呢？洪卓立並不認為，反而覺得悲觀可以抵抗悲傷：「有一個好錯誤嘅觀念係，佢咁負面，佢唔開心嘅時候一定更加唔開心！其實唔係，因為我已經準備好去面對唔開心嘅事，反而我係最穩陣嗰個。」



有一種悲傷叫洪卓立，如果想了解他的悲傷，那就一定要留意《娛場》！



場地：咸美頓臺