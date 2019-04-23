警方申請拘留令　朴有天與黃荷娜對質取消

韓國JYJ成員朴布天被舊愛黃荷娜供出曾提供毒品及二人曾於年初一同吸毒，雖然朴有天多次否認涉毒，但持續有節目爆料指警方已掌握他親自進行毒品交易的CCTV的片段，更有CCTV拍得他與黃荷娜到附近的酒店，疑似是到酒店吸毒。而朴有天昨日透過代表律師指，已就MBC電視台於上周四播出的新聞節目《News Desk》、上周五的News Today及MBC 12點新聞節目的失實報道，入稟首爾地方法院，向相關媒體提出賠償訴訟，並要求有關方面更正報道。



而警方第三度到京畿道南部地方警察廳接受調查約5小時，昨日警方表示有意在結束調查後，申請朴有天的拘留令，而今早韓媒報道指，警察廳的毒品調查隊已於今早以涉嫌違反管理毒品法正式向檢察院對朴有天申請拘留令。



而警方原定計劃於本周安排朴有天與涉毒被拘留的黃荷娜進行對質調查，但今日有報道指警方已決定不進行對質調查，因朴有天與黃荷娜的陳述存在很大分歧，警方本來打算進行進一步調查，但因為二人一直都堅持自己的立場，警方認為即使二人對質，也很難會有新的進展，朴有天一方傾向等待國立科學搜查研究院的頭髮及小便的驗毒結果，黃荷娜則一直堅稱朴有天曾與她一起吸毒。