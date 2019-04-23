似足媽咪？吳若希老公揭兩歲囡囡有公主病

藝人吳若希（Jinny）囡囡Giselle今日兩歲生日，一路以嚟Jinny都甚少畀囡囡正面照曝光，今次就罕有咁晒出正面照，而Jinny同老公Alex都分別喺ig各自上載囡囡的照片及長文，爸爸Alex就笑話囡囡開始有公主病仲成日打佢：「Giselle, happy birthday!這個妹妹轉眼就兩歲，她的肉沒有之前那麼多，她的臉沒有之前那麼圓，她默默地邁向公主路線。她開始有脾氣，她開始有性格，她開始有堅持，她............開始會打爸爸。以上特徵我們稱之為「公主病」，被我寵出來的妹妹請繼續努力，將這個病發揚光大。希望你長大後能搵到一個像爸爸那樣「淋滋滋」，將你寵到公主癌而沒怨言的男人。小孩真是一個很奇怪生物。她會令人很累、很崩潰，也會令人很溫暖、很幸福。」



而Jinny上載同老公咀到囡囡塊面珠變晒形的照片，她寫道：「每次睡前回看她小時候的照片，我都會很詫異，以前那個小肉團怎麼突然懂得走路說話？！好神奇！！ 時間過得好快，每天都有不想你長大的感覺，可是每當我見到你一點點的成長，我又會好欣慰，覺得你好聰明好可愛～ 怎麼辦？好矛盾～～Giselle BB，生日快樂～媽咪真係好愛妳～」Giselle妹妹快高長大呀！