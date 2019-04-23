獲鄭雨盛支持　尹智旿被作家告講大話

韓劇《花樣男子》的女星張紫妍於2009年自殺身亡，終年29歲，留下遺書控訴生前被迫陪睡換取工作，而努力為其翻案的同門女星尹智旿，上月出書大爆當年為張紫妍案13度作供的內幕，並數度到法院協助張紫妍案的調查，案件調查期限最終獲延長兩個月，而她本月初結束簽書會後便離開韓國，回到家人身邊陪母親抗癌。



最近有報道指尹智旿是借助張紫妍增加自己的名氣以便重設演藝界，報道又質疑她根本不是事件的唯一目擊者，質疑她是為了成名才為張紫妍案作供。而與尹智旿相熟的作家金秀敏（音譯）今日透過代表律師朴勛（音譯）在首爾地方警察廳控告尹智旿，金秀敏指今午會公開訴狀的詳細內容，她指尹智旿發言的真確性有需要驗證，金秀敏最近指出尹智旿為張紫妍翻案的目的並不簡單，她指所有人都為張紫妍的死感到心痛，但張紫妍案與尹智旿是兩回事，尹智旿因為張紫妍而出書、舉行簽書會、亮相直播節目、販賣周邊商品及獲得資助，事實上是為了謀利，她又指曾與負責調查的檢察官見面，得到支持她的發言的證據。



而尹智旿今日在Instagram發文，指收到男星鄭雨盛的打氣訊息，令她感到非常感激，她指最近看了鄭雨盛主演的電影《5時恭候的證人》，電影帶出只要行出一部就可以有改變，她便踏出一步，向多位演藝界人士發出訊息，但全部人都沒有回覆，而鄭雨盛就是唯一一個回覆她的人，鄭雨盛向尹智旿指有看到有關她的報道，當尹智旿多謝對方冒危險支持她，鄭雨盛便說「不用謝謝我」、「我並沒有危險」，鄭雨盛又說：「我作為演員，竟然一直不知道有夢想成為演員的人，有着這種痛苦，真的很抱歉。」尹智旿感到向她伸出援手的鄭雨盛，又指與對方通話後得到很大的感動、共鳴和勇氣。



【新增內容】而金秀敏的代表律師朴勛今日下午在首爾地方警察廳門外會見傳媒，他指已控告尹智旿損害名譽及侮辱，朴勛指尹智旿正在利用張紫妍的死，他指尹智旿除了目擊過張紫妍被趙某性騷擾，便沒有目擊過其他事情發生，尹智旿也沒見過張紫妍所寫的陪酒及陪睡名單，卻一直謊稱自己看過，金秀敏在協助警方調查時，曾指尹智旿聲稱看過的名單，只是在調查過程中看過的文件，但尹智旿就指金秀敏講大話，尹智旿一直人身攻擊金秀敏。朴勛又指尹智旿因為張紫妍案，而獲得很多幫助和後援祺金，她應該堂堂正正地接受調查，並要求警方禁止她出國。