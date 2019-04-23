唔再負皮　「快活谷」梁競徽守得雲開攞獎

藝人梁競徽到電台受訪，講到他在微博「港澳台明星勢力榜」排名23位，他表示：「呢個榜第一至五位長期係陳偉霆、G.E.M.嗰啲，所以我睇到之後都覺得好感動。（係咪《鐵探》威力？）都係『快活谷』呢個角色，不過其實成套劇成個團隊選角都好，得一個人出色唔會咁。」講到他之前網上有很多負評，但現時獲得認同打入排行榜，可覺很開心？他表示：「其實除咗微博，喺香港嘅網絡世界有啲專講劇嘅KOL，啲編審話畀我聽，『快活谷』喺香港網民之間嘅反應都好好，係守得雲開見月明，可以畀番自信自己，努力工作，用作品幫自己講嘢，唔好發表咁多嘢，用作品表達誠意先有用。」



他又謂現時冇玩Facebook、Instagram：「咁都好啲，因為唔適合，我寫嘢又差，講嘢又一舊舊，啲人唔了解我嘅話，就易有誤會引起不必要嘅麻煩。」問到現時在內地可是多了工作？他表示：「都有，洽談中，希望順利，依家有頭家要諗長遠啲，唔可以再咁吊兒郎當，有時都會諗個女第時讀書、長大過程，又會諗自己幾歲退休好，所以依家要努力賺錢，退休唔使捱苦。」他又謂自己和太太都不懂投資，又未儲夠首期買樓，所以要努力工作。