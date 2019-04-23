尼古拉斯基治4日婚姻前妻要分身家

55歲金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）上月展開第4段婚姻，與34歲日裔化妝師Erika Koike於拉斯維加斯註冊，不過4日後反悔申請撤銷婚姻，指自己被騙婚，Erika並未打算放過他，入稟要求分身家！



Erika於法律文件中，指尼古拉斯的衝動行為，不足以成為撤銷婚姻的理據。她又指尼古拉斯申訴撤銷婚姻的12日後，要求與她復合，「正確地重新開始」，因此兩人關係並無詐騙成份，是貨真價實。不過Erika也承認兩人絕不適合結婚，應該離婚，她指自己拍拖後影響工作機會，又在事件後聲名受損，要求尼古拉斯支付贍養費以及訴訟費。



尼古拉斯作風大花筒，目前身家餘2,500萬美元（1億9,500萬港元）。美國法庭決定離婚分到多少身家，有幾個因素，包括婚姻長度（愈長收到愈高）、年齡（愈少收到愈低）、雙方相對收入（讓較低方維持原有生活水平）、未來估計收入（愈高要付出愈高）、健康（健康差可以收到更高）等等。由於尼古拉斯與Erika婚姻短暫，尼古拉斯亦不再是當紅明星，Erika就算獲判可以收到贍養費，數目也不會高，或許會是一萬美元（約7.8萬港元）一個月。如果分到一半，就會高達逾9,750萬現元，不過以其短暫婚姻來說，此機會率不高。然而世事無絕對，都要法庭判決。