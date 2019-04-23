再變Captain Nancy！薛家燕用粒癦救阿女

藝人薛家燕與女兒石祐珊（珊珊）到中環出席中銀人壽新聞發布會，現場播放兩人合作拍攝的廣告，家燕再度化身Captain Nancy，以額上標記癦拯救女兒，笑爆全場！她透露短片由兒子的公司負責製作，問到全家酬勞是否很和味？她笑言酬勞已放進退休基金，再問其退休計劃是否希望珊珊快點嫁人？她坦然承認，珊珊則表示會努力。講到她之前在網上招婿，她說：「仲有唔少網友留言報名，但我未有時間篩選，最緊要睇思想同做人有冇計劃。」



講到拍攝廣告難忘事，她表示有打交場面頗為辛苦，她說：「個仔拍得太投入，竟然連我都NG，唔顧我感受，係咁要我打多幾次，出就出幾秒，但打咗成個鐘，打到我周身汗！我話佢唔好只當我係媽咪，我都係前輩，都係一粒星呀，要畀我抖吓。」



黃心穎被《經典50年》飛走



有指黃心穎原定今晚錄影《流行經典50年》，但因與許志安偷食而被換走，身為主持的薛家燕說：「好似係，今晚的確冇咗佢。（對事件感到震驚？）呢件係唔想發生嘅事，已經有人認錯，有人寬恕，只要幾位當事人有共識，大家就畀啲時間同空間佢哋！」



