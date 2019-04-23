被取笑成日唔化妝　霆鋒：會好忟憎！

藝人謝霆鋒主理的《鋒味前奏》日前播出第八集，劉翁同火火食喇沙食得津津有味，還與霆鋒吹水一番。劉翁問霆鋒是否鍾意台灣小店，如魯肉飯店，霆鋒聽後即刻「嘩」了一聲說：「好食嘅地方永遠都係人少少，你睇好食嘅日本餐有冇超過12個人嘅座位？其實好少見。」霆鋒話自己最愛吃台灣的薑母鴨，最愛用多種不同藥材、麻油、鴨骨等炮製而的濃湯。劉翁聽後卻將薑母鴨理解成「鴨版嘅醉雞鍋」，令眾人忍不住爆笑。



待兩位「徒弟」食得七七八八時，霆鋒先開始幫自己碗喇沙擺盤，火火望到霆鋒碗麵擺得好靚，不禁自感慚愧。雖然霆鋒自言並不會每次也會畀心機擺盤，但就被劉翁取笑說：「佢執擺盤仲緊張過執自己個樣，佢成日唔化妝㗎喎!」霆鋒稱不明為何要化妝，如果要化妝，會好「忟憎」，然後火火補充句：「佢個樣唔使執呀嘛！大佬！」完美解答。



霆鋒覺得在廚房的時間，對佢來說是一種修行，令他學識做人不要太執着，以及時間的管理：「點樣可以上齊八道菜，保持每道菜仲係暖，喺寫餐單時已經要編排好個煮食次序，每一道菜都暖，咁呢餐飯就溫暖啦！」