書到用時方恨少！郭晉安為仔女睇書學慢活

藝人郭晉安（安仔）以「領讀人」身份出席閱讀主題活動，同場還有歌手陳柏宇（Jason）。安仔於台上分享家庭閱讀習慣：「我哋係基督教家庭，所以每晚都會讀聖經，有時亦都會按仔女要求角色扮演，仔仔鍾意睇《Harry Potter》，咁我就會變咗佛地魔，個女鍾意睇《Peppa Pig》，我就會變咗豬爸爸。」續自爆小時候好討厭睇書，相反鍾意睇劇本，更自覺書到用時方恨少，他隨即拎出一本靈修著作，表示從中學懂活慢：「唔好急，要學習尊重人，仔女啲脾氣都轉化咗，依家成間屋都溫和啲。」



Jason亦認同「慢生活」：「我最心急係出門口，老婆就好唔心急。（賴老婆？）唔係，係講事實，我就會抱住個女企喺𨋢口等。」又大爆囡囡Abigail最近學識新技能：「佢識分講嘢同唱歌，會跟住唱歌！」問到可會趁機會向安仔偷師？安仔搶住說：「唔使，睇住個女長大，就會連命都想畀埋佢！女天生有個能耐係氹到你開心。」Jason再次認同，同時大爆老婆有投訴：「望住個女瞓係好得意！老婆就話我望佢唔係咁，但我有望㗎！係佢瞓咗！」之後會追多個？他坦言有計劃，不過都會擔心自己會偏心或忽略其中一個小朋友。



近日許志安（安仔）與黃心穎的偷食事件被全城怒插，同樣被稱為「安仔」的郭晉安撞名，他說：「唔好講呢個話題，唔講令件事更加好。」



