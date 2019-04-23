高學歷花旦謝曉瑩自編自演創新粵劇

近年粵劇年輕化，新一代不乏高學歷之人，大學時修讀文學的謝曉瑩更演而優則寫，即將上演的三部新劇，都是由她負責編劇，她說：「因為讀文學關係，編寫歷史人物時有感情亦有好感，一些野史更提供充足的創作空間，大約一兩個星期便可完成一個劇本，但醞釀時間則需較長時間。」而她有計畫編寫《聊齋》的《畫皮》於明年推出。



今日謝曉瑩及藝術總監兼音樂設計高潤鴻齊齊會記者，公布「金靈宵劇團」將於6月14至16日假高山劇場演出3場，劇目分別是《蒙雲關》、《宋徽宗．李師師．周邦彥》及《王寶釧》。



其中曉瑩剛去了馬來西亞向80多歲的花旦王蔡艷香學藝，她解釋因香港粵劇崇尚革新，反而大馬能保留到粵劇的古老特色，所以她已先後三次赴大馬學藝，同時她有一種傳承心態，故每次都把學習過程拍攝下來，化成文字，放在劇團的網站供大家欣賞參考。



與曉瑩合作三年的龍貫天，對於他們每次合作都會演出新劇，他坦言比起演舊戲雖然要多花時間排演，但覺得不能走進死胡同，所以也樂於演出新劇本。曉瑩表示與龍貫天私下也是好朋友，大讚他肯接受新事物，有時更會開導她，幫她解好多結，令她可更放心演出。

