盛裝打扮獻唱　黎燕珊越洋叫囝囝畀意見

藝人黎燕珊與陳庭欣參與無綫節目《流行經典50年》錄影，二人於「我不是歌手」環節內獻唱，黎燕珊唱《漫步人生路》，而陳庭欣唱《分手總要在雨天》。黎燕珊為隆重其事盛裝打扮出現，且謂：「呢排專登練歌，直情錄條聲掟畀喺英國嘅囝囝聽，叫佢畀啲意見。（有諗過想做歌手？）我鍾意唱歌嘅，但後生時要照顧小朋友，冇晒夢想啦！」



陳庭欣練K歌



陳庭欣則透露事前特意往卡拉OK練歌，且放閃表示：「本來男友出埠公幹，佢都趕返嚟陪我去唱K，佢本身係張敬軒歌迷，又鍾意唱歌，仲研究咗一套唱歌方法，我都有參考吓！」問到男友為何沒有現身捧場，陳庭欣笑謂：「我啲飛畀晒姨媽姑姐，仲要問珊姐（黎燕珊）借，所以冇佢份。（當初有諗過參加歌唱比賽入行？）連選美都冇諗過，爸爸想我跟佢做警察，細個時我留長髮都唔得。（同蔡思貝屋企環境好似。）我爸爸同佢爸爸識，可能我哋細個都有見過面。」



唔講黃心穎偷食



對於近日爆出許志安與黃心穎事件，有網民建議應褫奪黃心穎港姐名銜。陳庭欣坦言：「我哋冇資格講啲乜，我有時都唔記得自己係港姐冠軍。大家不如將關注轉一轉，諗吓裝攝錄機喺的士嘅用途。」黎燕珊同樣表示不欲就事件多加意見。