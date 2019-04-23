細仔勁旺老竇！莫家淦全家出動影大肚寫真

無綫藝人莫家淦（Keith）早前宣布太太再佗B仔，並將於6月踏入預產期，日前佢哋帶同大仔莫朗翹（Keanu）出動影大肚家庭寫真，相中見Keith攬實太太又錫巨肚，Keanu則在旁擺出趣怪甫士，相當溫馨。Keith表示雖然上一次都有影過大肚相，但就笑言今次多咗Keanu係一大考驗：「每次我想同老婆影合照嗰陣，阿仔都會嚟搞住晒，又要扮超人，又唔畀我錫媽咪，所以最後係佢錫媽咪，我就錫BB啦！」



雖然BB仲未出世，但原來已經腳頭勁旺，帶挈爸爸喺處境劇《愛．回家之開心速遞》中「王朝」一角為人認識長做長有之餘，更連踩五套劇，包括《唐人街》、《大醬園》、《極道怪咖》、《降魔的2.0》以及將開拍嘅新劇，而音樂上更獲睇中一手策劃籌備新歌，加上登台商演接唔停，認真「父憑子貴」。



講到太太佗B情況，Keith透露太太上胎被迫剖腹，故今次希望如願能夠順產：「上次大仔因為轉唔到身，所以37周嗰陣就要開刀，今胎好彩已經開始轉身，希望順順利利可以順產，不過就辛苦太太，因為BB轉身後胎位高咗會頂住，所以呢段時間我都幾忙都好，都會盡量抽時間照顧佢同大仔，幫手分擔家頭細務。」