貪吃不等於偷食......馬國明唐僧上身念蒼生

過氣港姐黃心穎喺的士內瘋狂攬啜有婦之夫許志安，呢齣「狂摸的」鬧劇，令人明白乜嘢叫「倒鏡影照面具蓋住或是獸與妖……（《到此一遊》）」。



就好似妖精想食唐僧肉一樣，家陣連演過唐僧坐騎嘅都唔放過。同心穎浸過溫泉嘅森美講得啱，「貪吃不等於『偷食』」，呢單嘢有第三者「義氣肥仔朋友」、街外人「的士司機」在場，學心穎話齋：「唔好扮嘢啦！ X你！」係明食啦，吓話？



可憐絕種好男人馬國明被派帽後，展現出真男人風度，話「好快冇咗嬲嘅感覺」，處處維護出軌女友，更加擔心涉事嘅所有人，即係事發後唔食唔瞓唔見人、fb專頁封面轉黑嘅鄭秀文，連帶蔡一智、杜德偉、陳煒、張振朗、龔嘉欣等， 不能盡錄。馬國明就算經歷完男人最痛，依然顧念蒼生，唔係唐僧係咩？



為女轉性豪食豪買



其實馬國明唔傷心就假嘅，話晒當初係黃心穎主動埋身，又「集郵」又翹手， 又胸壓又話好仰慕嗰隻，成功溝掂唐僧，將絕世好仔封盤，引來全城女士葡萄。可惜吖，心穎有個筍盤都唔知足，走去搞年過半百嘅安叔，越級挑戰大廿年嘅Uncle，使唔使咁猴擒、咁進擊呀？十零分鐘返到鯉魚門啦！



枉馬國明之前為咗同女友拉近距離，放棄着咗N年嘅贊助商T恤，改着卡通Tee扮Young，據講仲花咗二十萬買潮牌添，更一改慳家性格，為氹女友豪擦五千銀日本菜。就算馬國明出咗名宅，但都強迫自己出去陪女友應酬，仲因為心穎唔Like，而改變埋婚後要同兩老同住嘅打算。點知有淚有罪有付出，還有忍耐，換嚟咁嘅回報，真係一世人流流長，總會愛上幾個交叉！



欲拒還迎狂獸起色心



或者咁講啦，呢單嘢都要多謝安叔瞓身幫手，好彩爆得早咋！馬國明先可以發揮金句王風範，以「努力工作」踏實心態自勉，畢竟戴咗帽都要生活、要食飯。之不過，若果娶埋返屋企，管唔管得住脫韁心穎都好成疑問，話晒人哋選港姐嗰陣已經傳爛蒲爛玩專攻富二代，入行後又同吳啟華、王浩信傳拍劇撻着，緋聞成本電話簿咁厚，呢個「綠簿女友」，馬國明咁好仔點食得住？



公道啲講，有人話「狂摸的」係「先撩者賤」，Nuts哥就覺得係安叔做得好錯、好丟臉，就算Sammi話原諒咗都係咁話！事關安叔冇好似《娛樂大家》「娛樂cheat chat」環節咁，將「我有老婆」、「咪鬼擒我」、「檢點啲啦」等插喺頭殼頂，遇到有人發揮中醫世家家學淵源，捉住佢隻手幫佢把脈、哄埋少少望聞問切，睇吓點醫呢個「壞咗嘅人」，佢就已經「試問堂堂男人如何能忍」。人哋用身體壓住佢，想佢冷靜啲，據佢事後講，竟然起咗色心喎。你唱《狂獸》主題曲啫，唔使做埋狂獸㗎！



吸仔黑洞難以自保



「狂摸的」事件，有人探討係咪可以告侵犯他人私隱。講真，市民好想理啲癡男怨女咩，大家關心嘅係喺呢個女多男少嘅年代，有朝一日遇上呢類送到上門嘅情況，上下其手瘋狂亂摷係死，冇乜反應欲拒還迎亦死，咁究竟應該一腳伸條女落車，定unfollow對方ig，定係同司機講：「旺角差館」，點做至啱呀？你知啦，家陣科技先進到影到黑洞，包括吸仔黑洞，有#metoo、有《三夫》，但男人被性騷擾就似乎冇乜符，渣男就話抵死啫，絕世好仔咪好無辜？點先可以自保呀？