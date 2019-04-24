街市弱肉強食！陳煒畀師奶搶蟹嬲爆

陳煒近年拍無綫劇人氣急升，加上美食節目《煒哥的味道》令其「美女廚神」形象入晒屋，日前到街市拍攝代言廣告時，她的出現令一眾趕買餸的師奶停步湊熱鬧，有人高呼「好靚女」，亦有師奶把握機會翹手臂「集郵」，煒哥來者不拒，氹得一班師奶相當開心！



不過，鏡頭前煒哥卻要與一班師奶爭買餸，她游走菜檔、海鮮檔及肉檔入貨，但每逢出手即遇「師奶團」搶灘，被搶菜、搶肉，連去到海鮮檔買蟹都被師奶一手搶走，嬲得煒哥大叫：「隻蟹我架！」



同檔主好熟



現實生活中煒哥稱本身都是這個街市的常客，經常來買食材煲湯：「唔食嘢都要煲靚湯，呢個街市係我放工返屋企必經之路，買肉、買豬骨煲湯。（見你街坊計平啲？）就算唔平畀你都畀最靚最新鮮嘅。都有人會請教我點煮，所以都好驚喜。」她更指與各檔主都好熱情，其實小時候已經跟媽媽出入街市，她笑言：「最緊要同檔主熟，佢哋先會畀好嘢你。」



酬金破紀錄



問到何時再拍《煒哥的味道2》？她謂：「我都有問杜生（杜之克），我冇嘢做啦點算，佢都話好快會開。」要好好準備？她舉起雙手笑言：「我已有兩手準備啦，有齊晒，唔使擔心」講到今次代言酬勞？她坦言：「大家係第一次合作，亦係我破紀錄最高，合作班底又係好熟，所以好開心。」