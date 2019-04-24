節食成為習慣　Sulli預告開粉絲見面會

韓國女團f（x）前成員Sulli早前赴濟州島拍攝的雜誌寫真昨日公開，今次的主題是「BE POSITIVE」（往正面的方向去想），Sulli穿上Bra-top及露腰裝，以及黑色緊身運動褲騷長腿及弗爆身形，她指節食已經成為她的習慣：「本來我是用完全不吃碳水化合物的方法減肥，最近就會尋找一些可以代替零食的食物。」



過往曾因公開與前男友崔子的戀情，以及在Instagram分享大膽照片的Sulli，一直飽受網民的惡評，而她早前憑網絡綜藝節目《真理商店》首度與粉絲近距離見面，她指沒有想過有那麼多粉絲來她的店舖支持：「我以為我的粉絲只存在於網絡上，擔心會沒有人來，但最後來支持的人比我想像中的多，真的非常感謝，為了報答粉絲們的愛，我答應了他們會開見面會，雖然暫時不能告訴大家是甚麼時候，但希望大家再等等。」



而早前她為男歌手Dean的歌曲獻聲，她認為唱歌和做音樂時，最重要是能表達自己的故事：「我想知道我自己想做甚麼，也想多說關於我的故事，除了音樂之外，我也想通過拍雜誌和跳舞等來表現自我。」問到她的近況，她便說：「每當有人問我過得好嗎，我的腦子就開始變得複雜，我正在努力令自己過得好。」