東方日報C1：金剛霸氣晒32D新歡

藝人金剛昨日突在網上放閃，公開跟台灣「國光女神」梁云菲的戀情，宣布打爛守足三年的「Dry缽」。對於身懷32D「胸器」的女友，金剛讚不絕口，盛讚夠乖、識諗兼身材火辣：「令我好舒服，冇交嗌！」



來自台灣、現年38歲的金剛自從2016年宣布和藝人陳蕊蕊分手後一直單身，直至昨日他 突然上載一張「情侶視角」的相片，宣布打爛 三年「Dry缽」，和現年28歲的台灣饒舌歌手梁云菲（Nana）拍拖！相中他伸手捏着Nana的臉並留言：「對誒 我的女人。」而Nana同樣上載一張捏着金剛臉的相片留言：「小 子，給你賺到了！」正式公開情侶關係！放 閃後，大批藝人紛紛留言恭喜，胡蓓蔚更 留言：「溫柔一點。」李璨琛就搞笑指：「似你個女多啲喎！」金剛風騷回應：「不是妹妹嗎？」至於Nana更公開「獻吻」， 在金剛認愛的博文中加了香吻的表情符號。其實在「封盤」前已有網民發現兩 人關係不淺，不約而同網晒身處台灣墾 丁及「撞鞋」照。



「唔靚仔都有優點」



昨日金剛接受本報電話訪問，對女友讚不絕口：「拍咗拖冇幾耐，幾個月咋，佢人好好，好溫柔、好體貼， 大家溝通到，之前試過其他嘅，好似嗌交咁，呢個冇交可以嗌， 同埋佢好樂觀，同佢一齊好舒服。」Nana以32D火辣「胸器」見稱，但在他眼中，內 涵最為吸引：「唔會冇安全感，佢好乖，好鍾意喺屋企。大家都以為我好愛蒲，但唔係囉，佢都 一樣。佢身材火辣到不得了！但最重要係性格，有啲人會諗自己先，但佢會先企喺你立場諗，同埋我哋鍾意嘅嘢都好似，非常啱 Key。」更指母親也非常喜歡Nana： 「見過媽咪，真係好好，好難得 遇到個啱嘅，想成日同佢一 齊！（好多人妒忌你成日有 靚女友！）唔好妒忌，我唔係靚仔但都有優點㗎！」



至於Nana昨日不但回覆朋友及網友的恭喜留言，更發長文稱對人生有所頓悟：「即將三十歲的我，生活得做個 『大轉彎』。意思是，我得『革』自己的命。我要改變， 我要讓自己活得更快樂」、「活在當下，才是明智之舉。如果每天都可以這樣過日子，即便哪一天我突然閉上眼睛走了，我都會感到心滿意足，無憾無悔。」不少網友大讚金剛獨具慧眼，找到思想及身材都有深度的女友！



曾偷錢逃學私奔



2014年加入台灣節目《國光幫幫忙》而有「國光女神」之稱的Nana，樣子甜美，擁32D、24、35的魔鬼身材。她曾是台灣Hip Hop組合187INC成員，之後在電視圈及網絡發展，單是instagram已有超過27萬追隨者！常晒性感火辣照的她，曾說父親是法醫又是雕刻家。早年她曾在 節目自爆年少輕狂歲月，包括抵受不了母親的嚴厲管教而離家出走、逃學，更和男友私奔，甚至曾賣檳榔為給男友使費，該男友更慫恿她偷走父親10萬元新台幣，但與男友在酒店睡醒後人財兩空，她驚覺被 騙才迷途知返！



另外，金剛舊愛陳蕊蕊指分手後已沒聯絡， 不知對方拍拖，問到Nana跟她一樣身材好是否貫徹金剛口味？她說：「唔知，咁可能佢都鍾意呢類型。（發短訊恭喜佢？）唔使 啦，咁小事！」



「三撈」吸金人仔好搵



台灣藝人金剛早年加入無綫拍過不少綜藝節目及劇集，最令人留下深刻印象的有《超級無敵獎門人》及《街坊廚神》，他說半鹹淡廣東話更成為標記！2017年6月中，他跟無綫約滿，並轉投王祖藍工作室成為旗下藝人，為方便照顧母親，更搬返台灣居住，近年經常中、港、台「三撈」，在內地的發展相當不俗，拍攝多部電影及網絡電影，包括王晶監製、林子聰執導的《最佳男友進化論》、網絡電影《好漢3條半》以及《濟公》等，密食當三番。



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