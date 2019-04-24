《復仇者聯盟4》桂莉芙劇透　阿Cap即拉走

全球期待的漫威（Marvel）超級英雄晒冷大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）今日在香港等地公映，而前晚於洛杉磯舉行全球首映禮。唔知係咪興奮過頭，影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）受訪時居然懶理「封口令」劇透，即被在旁的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）帶走，場面極度尷尬！



內文有劇透



前晚首映禮發生小插曲，正當「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「Happy Hogan」法夫羅（Jon Favreau）以及「小辣椒」桂莉芙接受傳媒訪問時，桂莉芙突然「衰多口」玩劇透！當時主持問她今集印象最深刻的拍攝場景，桂莉芙諗咗一陣，法夫羅即叮囑她：「小心說話！」結果「警告冇效」，她竟然回答：「唔知道應該點回答，我記得最後一日嘅拍攝場景，我哋全部人都喺度，喺一個好靚嘅場景，場面非常令人感動，所有嘅電影演員出現喺同一個時間。」之後桂莉芙「知衰」即問大家：「我咁樣係劇透咩？」法夫羅冷笑一下回答：「我唔知呀！」



而「阿Cap」基斯伊雲斯當堂嚇到「O晒嘴」，原本被主持人問緊問題的他即氣沖沖拉住桂莉芙走人，場面超級尷尬！

