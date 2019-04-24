《復仇者聯盟4》影評獲讚好　美國隊長喪喊

全球漫威（Marvel） 粉絲期待已久的《復仇者聯盟 4：終局之戰》（Avengers：Endgame）今日正式在港上映。而美國首波影評亦已於社交網上曝光！結果不負眾望，有好多影評人均大讚《復4》是漫威11年來的精結之作！有唔少影評人及fans睇完首映後都指影片情節感人是MCU（漫威電影宇宙）至今最感性的一部，有fans更指自己至少哭了六、七次！



有網民形容《復 4》為「Epic」（史詩式）甚至是「Masterpiece」（大師作）。有網民留言說：「我已經把《復仇者聯盟：終局之戰》設想得很完美，但不知為何，這部電影還是超乎了我的預期。」亦有網民形容影片有笑有淚有喝采：「This is it！《復4》由頭到尾都充滿娛樂性。有淚、有笑也有喝采。好多喝采。我已準備睇多次。好難搵到廁所位！」



查實《復》一眾超英演員都先後公開大讚影片，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前在首映上就表示自己看的時候大約哭了六次。而「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）就揚言自己唔止哭了六次。至於「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）日前受訪亦大讚：「《復4》最後的8分鐘可能是Marvel電影宇宙影史上最佳。」而日前獲邀出席全球首映的李連杰女兒Jada亦有接受內地傳媒訪問，她表示自己係fans，追了漫威電影十年。她非常喜歡今集《復》並推薦大家去看。