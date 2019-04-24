購1.5克冰毒吸食　朴有天遭解約逐出演藝界

韓團JYJ成員朴有天的舊愛黃荷娜涉吸食冰毒及販毒被拘留，受查時供出朴有天曾提供毒品，並大爆二人於今年初一同吸毒，朴有天曾召開緊急記者會否認涉毒。



雖然朴有天早前接受小便驗毒結果呈陰性，但昨晚京畿南部地方警察廳指國立科學搜查研究院在朴有天的腳毛中驗出有毒品成分。據悉朴有天仍辯稱自己沒有吸毒，甚至稱可能是脫腳毛過程中摻雜了其他毛髮，導致驗毒結果有誤，但不少粉絲已對他感失望，無法繼續相信及支持偶像。



朴有天所屬的C-JeS事務所今日發聲明，表示公司一直堅信朴有天清白及密切留意調查進展，但在獲悉其驗毒結果呈陽性反應後，非常沉痛，公司認為已難以修復與朴有天之間的信賴關係，決定跟他解除合約，朴有天將全面取消工作，遭逐出演藝界，並遵循審判結果。事務所官網的旗下藝人簡介已刪走朴有天的個人資料。



前日第三度到警署受查約5小時的朴有天，將於後日下午到水原地方法院接受拘留前審查，法院當日會決定是否拘留他，但有律師推測朴有天被拘留的可能性極大。此外，朴有天的胞弟朴有煥昨日留言表示取消個人直播節目，會與家人一起，未知是否受朴有天事件影響。



警方今日透露調查內容，指朴有天於今年2至3月，先後3次購買冰毒及吸食冰毒5次，每次購買冰毒0.5克，合共購買1.5克。而一般每次吸食冰毒份量為0.03至0.05克，朴有天購入的冰毒份量，如果一個人可吸食30至50次，兩個人則可吸食15至25次。而朴有天疑與舊愛黃荷娜已吸食了0.3至0.5克冰毒，而警方於上周二到二人各自的寓所搜索卻未有搜出冰毒。



朴有煥今日如常開直播，見到有粉絲留言打氣，他亦在直播中表示：「媽媽冇乜嘢，我同屋企人都冇乜嘢，哥哥（朴有天）都冇事，多謝大家關心！」