《復仇者聯盟4》撞到正　王家衛寸爆回應

王家衛上星期於微博留言暗寸漫威（Marvel）超級英雄大作《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers:Endgame）的排片量壟斷中國內地市場。而前晚王家衛出席監製的新片《撞死了一隻羊》於北京舉行的首映禮時繼續回應《撞》與《復》撞檔期一事，他表示兩片不衝突可以兩部都看，不過就暗寸《復》：「這個時代我們需要英雄，這個時代也需要信仰，沒有信仰的英雄只是一堆機械人。」而他亦「賣花讚花香」指他與片商都對《撞》非常有信心，雖然不易看懂，但影片是有價值的。



此外，王家衛指是他們先定這個檔期在先。他說：「我們定檔期的時間，《復》都未定上映期，當我們定了次後其他的電影都撤檔，當然我們也可以走，但走到那裡呢？現今這個市場裡藝術片的市場空間有限，我們那麼辛苦終於有條蘇聯專線（院線）上映，如果我們自己退了，基本上等於是自我放棄。誰說看完《復》不能看《撞》，或者相反。」



最新消息！由陳果執導、張晉及劉心悠合演的新片《九龍不敗》原定5月1日在內地上映，但昨日在官方微博突然宣布改期上映。內地傳媒估計原因應是避開同《復4》打對台！







