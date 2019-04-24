黃心穎被指帶電台DJ返歸　劉翁老婆發文護夫

黃心穎、許志安偷情事件沒完沒了，牽連人物愈來愈多。日前更有人指係心穎鄰居，見過同一位電台男主持返屋企，結果電台主持森美被受牽連，但佢已經作出否認。



今日再有消息指傳聞中的不是森美，而是其電台拍檔劉翁（Sunny），指心穎曾到電台接受他訪問，事後更與劉翁的太太柳瑩（Rani）打成一片。劉翁曾在社交網上載與太太恩愛合照，心穎亦曾有留言：「閃爆」。Rani亦曾上載與心穎和丈夫的飯局照，Rani更與心穎搭着膊頭合照，感情不錯。



劉翁被捲入事件中，太太Rani立即透過社交網，三度發文作出否認指：「報道純屬炒作，真係好離譜。點解安心事件會扯埋我哋度，都未經證實就寫"原來"係我老公講到真嘅一樣，當事人受嘅苦已經夠，多希望傳媒唔好再將其他唔關事嘅人拉埋落去。

其後她修改了發文，補充：當事人既壓力已經大到正常人都支持唔住，唔好再將其他唔關事嘅人扯埋落水啦 #人誰無過 #寬恕。」



其後她再表示：「記者朋友太睇得起我老公，今年早上的報道純屬炒作，唔好再將工作上面認嘅男人全部入佢數。」

