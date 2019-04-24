勝利今再受查　鄭俊英嘲受害人想同藝人上床

韓星鄭俊英在聊天群組內經常與韓團FT Island前隊長崔鍾勛及勝利等人分享偷拍淫照及色情片被拘留。而鄭俊英與崔鍾勛日前更被爆曾於2016年初涉集體性侵，受害女子A某已提交起訴狀，警方已介入調查。



昨晚SBS節目《深夜正式演藝》報道指A某在鄭俊英聊天群組內容曝光後，曾查問崔鍾勛曾否偷拍她，但崔鍾勛回覆說：「群組內容冇提過你，遲一點再約食飯！」



鄭俊英當時曾在群組內，與崔鍾勛等人談及集體性侵，除上傳受害人A某的照片及短片外，鄭俊英更嘲笑A某其實只是想跟藝人上床。A某知道後大感震怒：「佢哋當我係玩具，玩弄完全記不起事發經過嘅我，令我非常羞恥，希望佢哋會受到懲罰。」



此外，昨晚Channel A節目指勝利於2015年在首爾江南區清潭洞的高級夜店舉行聖誕派對，招待來自日本的投資客，派對招待多達300人，勝利安排夜店女職員提供性招待。而涉安排性交易的勝利昨日再度到警署受查10小時，今日再被傳召受查，據悉警方正考慮於本周申請其拘留令。



而今日再有韓媒指鄭俊英於2015年12月與勝利到台灣旅行期間，亦曾在酒店偷拍性愛片並在群組內上傳相關短片。

