《復仇者聯盟4》片酬曝光　邊個搵最多？

《復仇者聯盟》（The Avengers）系列已去到結局，片中好多明星都因為漫威超英角色而豬籠入水，那究竟邊位超英片酬最高呢？



根據美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》以及財經雜誌《Business Insider》估計，以:「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）片酬最高！據知唐尼2008年拍攝首部《鐵甲奇俠》（Iron Man）的片酬僅50萬美元（約390萬港元），而隨着影片大受歡迎，去到2012年拍攝《復仇者聯盟》（The Avengers）時片酬加票房分紅已狂升至5,000萬美元（約3.9億港元）！預計，今集《復》唐尼的票房將繼續上升。而排第二位就是憑「雷神」一角而上位的基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），他2011年拍攝《雷神奇俠》（Thor）時片酬僅得15萬美元（約117萬港元），而之後拍攝《雷神奇俠3:諸神的黃昏》（Thor: Ragnarok ）及《復仇者聯盟3:無限之戰》（Avengers: Infinity War）時片酬而升至1,500萬美元（約1.17億港元）！



此外，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）拍攝《美國隊長3:英雄內戰》（Captain America: Civil War）以及《無限之戰》時的片酬都同樣高達1,500萬美元。而「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）原來2012年拍攝首集《復》時片酬僅得七位數，不過預計她未來拍攝「黑寡婦」外傳時片酬將跳升至1,500萬美元，與拍檔睇齊！