談安心偷食被轟身份尷尬　裕美反擊網民

藝人裕美當時未搞好離婚手續而同過黃子恆拍拖，引來千方所責！前日佢出席活動時，以「過來人」身份分享對許志安黃心穎偷食事件嘅睇法，當時佢話：「當然以我經驗係處理咗先，Timing適合先一齊，但坦白講好多時情到濃時，情緒上，好多時因為感覺而做咗啲唔啱Timing嘅事。」仲講番當日同前夫分開原因，係因為性格不合，而變得「有名無實」，但無奈分開係需要時間同手續。



點知此舉觸動網友神經，指佢身份尷尬，唔應該再喺呢件事上畀意見，咁就唔會得罪任何人，裕美即回網友，話因為記者問佢，佢必須回答，呢個係尊重，仲話自己係娛圈人，唔覺得身份尷尬，仲話從來唔需要博見報：「記者問我我必須答，這是尊重記者朋友。我講嘅係自己經歷，唔係人哋。我係娛樂圈人，身份有何尷尬？我係講冇人有資格批評人，咁叫抽水？除非你完全冇錯過，聖人一般。你有冇睇過我講咩？我講嘅正正係你嘅建議。我從來唔需要博上報啊，我啲嘢自然上報。工作順利會有人寫？你會唔會太天真？如果話冇資格講的話，你都算冇。因為你唔識扮識。」



雖然畀人炮轟，但亦有網友力撐裕美，指佢真性情，唔需要理人點講，而裕美亦好有心，逐一覆網友留言，覆到今朝凌晨5點先肯停。

