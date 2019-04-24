又真係幾似　TWICE新歌MV疑抄襲E-girls

韓國人氣女團TWICE前日推出新專輯《FANCY YOU》，主打歌《FANCY》的MV亦於同日公開，有網民就指《FANCY》的MV有部分場面疑抄襲日本女團E-girls於2016年推出的歌曲《Pink Champagne》MV，當中娜璉坐在寶石上、Momo在大樓背景前盪鞦韆及Mina在夜景前跳舞的場面，都與《Pink Champagne》的MV十分相似。



有粉絲就指只是部分場景相類似，不能斷定是抄襲，亦有人指《Pink Champagne》的場面十分普遍，坐在杯子裏一幕就曾出現在法國酒廣告上。有海外韓流網進行投票，有46%的網民認為MV不算抄襲，30%的網民就認同有抄襲成份，24%網民則表示不肯定。



而TWICE昨日亮相JTBC新目《Idol Room》宣傳新歌，談到今年出道的同門女團ITZY，台灣成員周子瑜就指ITZY的風格與她們非常不同，自己也經常看ITZY的演出，問子瑜有沒有給師妹建議？子瑜就笑說：「我還不是能給建議的身份。」而彩瑛就指見到師妹時的心情：「覺得原來我已經不年輕了。」