《復仇者聯盟4》劇透慎入　粉絲數十大驚喜位

漫威終極晒冷作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）今日於中港台率先上映，如果你未睇套戲，睇到呢句好去番出主頁欣賞其他東網新聞喇！呢篇文章係專為已睇《復4》粉絲而設嘅，唔係唔畀你睇，係唔想劇透影響你觀映感受啫！咁已睇嘅粉絲呢，電影結局同所有人嘅命運都清楚啦，「你知我知單眼佬都知」就算，東網就同你盤點一下，今集十個粉絲應該冧爆嘅驚喜位！



作為十周年集合21部前作大成嘅電影，《復4》送上好多同前作有關嘅驚喜，睇少眼或者唔好記性就可能Miss咗，你又睇到幾多？



1.客串：「漫威之父」史丹利臨終前完成《復4》拍攝工作，22部漫威電影都有佢身影，佢今集做精靈司機，完美告別觀眾。而執導《美國隊長2》後成為漫威主要名導嘅祖羅素同安東尼羅素兩兄弟亦親身送驚喜，前者粉墨登場，於創傷分享會同「美國隊長」傾心事！



2.芝士漢堡：「鐵甲奇俠」係漫威元老級嘅角色，今集不單有佢個人系列鐵三角—即係佢同「Happy」及「Pepper」現身，後者堅着盔甲落場外，佢生下嘅囡囡仲愛食芝士漢堡，被「Happy」爆似足老竇。於2008年《鐵甲奇俠》中，「鐵甲奇俠」逃生後第一件事就想食芝士漢堡，仲一連隊咗幾個。



3.九頭蛇：「美國隊長」今集狂送懷舊驚喜位，於《美國隊長2》當中，佢喺電梯同被「九頭蛇」滲入嘅「神盾局」特工對手是為系列精彩場面之一，今集佢再次重現電梯困獸鬥，但已學精嘅佢只需憑對方組織暗語「Hail，Hydra」（九頭蛇萬歲）就解決問題唔使打！



4.「Peggy」：作為終極之作，電影仲有彌補遺憾位，「美國隊長」於第一集未能與女友「Peggy」完成共舞之約，今集終於憑時空穿梭去到自己變大隻嘅舊地見番對方，埋尾仲可以完成浪漫共舞場面，成為一大感動位。



5.布達佩斯：「黒寡婦」同「鷹眼」於今集拍住上搵「靈魂寶石」，佢兩個坐太空船上太空時又再提起於「布達佩斯嗰次」！如果粉絲好記性，佢哋於《復仇者聯盟》紐約一戰時，「黑寡婦」打外星怪物時就同過「鷹眼」講：「呢個場面令人諗布達佩斯！」今集亦再次提起呢場只有佢兩個先知嘅秘密之戰。



6.經典金句：今集仲有出現多個主角於前作嘅金句，「美國隊長」時空穿越後自己打自己，早年嘅自己被打到瞓底時講咗句：「我可以打足成日！」佢即時回應：「我知！」呢句對白係佢個人系列集集都出現，辨識度勁高！至於「鐵甲奇俠」今集大戰時亦講咗佢於《鐵甲奇俠》講過嘅名句：「I'm Iron Man.」秒速喚起粉絲回憶！



7.雷神重返聖域界：講到彌補遺憾，電影有「雷神」返到聖域界見番已故媽媽嘅一幕，因為殺唔死「魁隆」而放棄自我嘅佢獲媽媽點醒再發奮，同場仲有《雷神奇俠 2：黑暗世界》出現過嘅女友「Jane」同埋「洛基」，聖域界要角除咗「奧丁」都好齊人。



8.古一現身：唔止多部個人系列嘅要角再次現身，就連僅出一部電影嘅《奇異博士》都有「古一」現真身！今集「變形俠醫」去早年想搵「奇異博士」拎「時間寶石」，查實當時粒石係由佢師傅「古一」保管，最後佢都打動到對方，亦保證會歸還以令時空回復原狀。



9.雷神之錘：「雷神」今集穿梭時空去聖域界有拎番早年未被打爛嘅雷神之錘，末段大戰時佢甩咗手，「美國隊長」竟然拎得起仲救咗佢，「雷神」即時講咗句：「我都話你得㗎啦！」呢度就呼應番《復仇者聯盟 2：奧創紀元》，眾復仇者曾分別去試拎要有資格先拎到嘅雷神之錘，當時人人都唔得，只有「美國隊長」郁到少少。



10.串星閃現：除咗一眾於前作出現過嘅要角現身，今集結尾仲有一個感人場面，眾人着黑衫出席已死要角嘅葬禮，當中一個「男孩」閃現，唔知粉絲認唔認到，佢就係《鐵甲奇俠3》當中，陪住「鐵甲奇俠」對抗驚恐症嘅小男童？至於今集仲有「鐵甲奇俠」回到過去時見到佢爸爸侯活史達嘅一幕，父子同場勁感人！

