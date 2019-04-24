疑似公布戀情！任家萱勁冧張軒睿

台灣歌手Selina（任家萱）2016年同前夫張承中（阿中）離婚後，感情生活備受關注，近日參加內地真人騷《女兒們的戀愛》嘅佢，同細佢11年嘅張軒睿打得火熱，喺最新一集中，講到張軒睿同Selina約會，雖然足足等足半個鐘都冇怨言，仲着晒西裝兼送花問Selina：「代表你願意跟我交往嗎？」Selina即甜笑：「嗯！」之後Selina仲怕怕醜醜咁帶張軒睿「見家長」添！



唔少網友都睇好佢哋成為一對，而Selina亦喺社交網疑似公布戀情，指多謝張軒睿出現係佢生命入面，仲形容係一段浪漫旅程：「這真的是一段浪漫的旅程❤謝謝你精心安排的每一次約會，謝謝你總是把我的感受放在第一位，謝謝你記得我喜歡吃的食物，謝謝你再願意陪我把各種食物塞在門牙上，謝謝你帶我去你的秘密基地，謝謝你每次吃飯陪我喝發酵葡萄汁，謝謝你對我敞開心扉天南地北地聊天，謝謝你當我問你我今天是不是很腫你都說不會啊我覺得很好看，謝謝你幫我找到浪漫的自己，謝謝你讓我喜歡現在的自己，謝謝你出現在我的生命，謝謝你，張軒睿。」而張軒睿亦轉發留言，指只要Selina開心就咩都值得：「看到這些照片心裏覺得有點暖，這一段旅程，這一段經歷都太過曲折，周遭發生的種種，甚至不敢想像。但慶幸的是，旅程是在對的時間，只要你開心，一切都值得！然後，不客氣任家萱。」



而對於網友關心佢哋兩個係咪真係一齊，Selina經理人向對此表示多謝大家關心，指兩人喺節目中嘅相處都係自然開心。