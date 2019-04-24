第一次聆訊　姜丹尼爾與事務所信任破裂望解約

韓國限定男團Wanna One出身的姜丹尼爾，3月初爆出他與所屬的LM事務所發生合約糾紛，雙方一直未能達成共識，其後姜丹尼爾向法院提出LM違反合約及要求終止合約效力，第一次聆訊原定於今日在首爾中央地方法院進行，姜丹尼爾只派出代表律師出席，而他則未有現身。



雙方的代表律師在聆訊之前已經開始爭論，而姜丹尼爾最初指出LM事務所違約的是LM事務所與MMO事務所在未有事前協議下，簽定共同工作協議，姜丹尼爾方面指這是變相將合約的權利委任給第三方，而LM事務所就強調只是將交涉權及工作優先權交給MMO事務所，但最終決定權仍在LM事務所，而MMO事務所就只是投資者，不會對他們的決定造成任何影響。



對於在簽約時有否仔細說明內容，姜丹尼爾方面就稱LM事務所曾指之後會再作詳細說明，即時間接承認當時並沒有詳細說明，並指LM事務所稱MMO事務所只是有份投資，但卻擁有演藝活動獨家交涉權、演唱會舉辦權、資源製作及流通權利，以及作品所有權及版權等，指如果擁有所有權及製作權便不能只視為投資，實為將專屬合約權利轉讓給MMO事務所。



LM事務所又在庭上指出姜丹尼爾一方曾以違反大眾文化藝術產業法來要脅他們，包括指LM事務所還未支付5,000萬韓圜的合約金及將社交網帳號管理權轉讓給其他人，LM事務所指即使合約是在2019年2月才生效，但他們早於去年4月14日便已向姜丹尼爾支付合約金，而社交網一直是由在公司職員管理，職員曾問姜丹尼爾想上載哪張照片，姜丹尼爾當時曾回答：「這種事也要向我報告嗎？你看着辦吧。」



當LM事務所問姜丹尼爾一方：「若與MMO的合約變為無效，你是否願意維持與LM的合約？」姜丹尼爾的代表律師就指與LM事務所之間的信任關係已經破裂，不可能繼續維持下去，而法官問是否認同MMO事務所在投資以外，曾向LM事務所作出指示及影響，以及簽約當時姜丹尼爾並不清楚內容，LM事務所就否認，並指雖然未有逐行說明給姜丹尼爾聽，但姜丹尼爾是知道MMO事務所有份支援公司。而下次聆訊將於5月8日進行。