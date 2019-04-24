《復仇者聯盟4》劇情全披露　劇透慎入！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）故事展開之前，要講回上一集，超級大反派魁隆（Thanos）為了平衡宇宙的計劃，將一半人口消滅，他取得六粒無限寶石後，彈指一下將宇宙一半人口毁掉，蜘蛛俠、幻視、黑豹等超級英雄齊齊灰飛煙滅。



《復仇者聯盟4》一開始，鷹眼失去家人，而Marvel隊長則在太空將鐵甲奇俠和獵布拉帶回地球，僅存的復仇者們重新會合，商量如何對付魁隆及奪回六粒無限寶石，拯救已灰飛煙滅的人，但在第3集與美國隊長反目的鐵甲奇俠未有答允。Marvel隊長惟有與幾名復仇者找魁隆決一死戰，不過期間魁隆毁滅了無限寶石，雖然雷神將魁隆殺死，但無法將成為灰的人起死回生。



五年後，蟻俠返回復仇者基地，告知眾人他在量子領域中只度過了5小時，便等於過了5年時間，建議他們利用量子領域製造穿梭時空。美國隊長和黑寡婦立即找鐵甲奇俠幫手，但鐵甲奇俠已和Pepper結婚及誕下女兒，他再次拒絕美國隊長的要求。其實鐵甲奇俠一直有研究和量子領域的穿梭時空技術，他與Pepper商量後，決定放下恩怨與對方和解，並將美國隊長的盾牌交回對方。



另一方面，經過五年時間，各個超級英雄的生活都出現變化，鷹眼到日本東京殺死黑幫後，和黑寡婦重逢，並決定回歸復仇者聯盟並肩作戰。雷神則重建聖域，但他經常神隱，變形俠醫與火箭找他時，他已是個無所事事廢人，終日在家中打遊戲機飲酒，仲多咗個大肚腩和長髮，後來火箭成功說服他助一臂之力。



復仇者們會合後，分三隊到三個不同的時空奪回六粒無限寶石。變形俠醫、美國隊長、鐵甲奇俠和蟻俠到了2012年的紐約（《復仇者聯盟》的時間線），因為三粒無限寶石包括魔方（空間寶石）、洛基的權杖（心靈寶石）和時間寶石都在這個時空。而變形俠醫到紐約聖殿，花盡唇舌才從古一手中拿到時間寶石。



蟻俠、美國隊長與鐵甲奇俠則到紐約的復仇大樓奪回權杖，不過蟻俠錯手失去魔方，令時空出現大混亂，再次穿梭時空到1970年，導致鐵甲奇俠和爸爸再次相遇，美國隊長則與初戀情人重逢。另一方面，雷神和火箭回到2013年（《雷神奇俠：黑暗世界》的時空），雷神與其後逝去的母親重遇，在母親的教誨下，重新振作有回鬥志拿起雷神之鎚。而鷹眼、黑寡婦、獵布拉和戰爭機器去到2014年，奪回力量寶石和靈魂寶石，不過要奪得靈魂寶石就要有一個人死去，鷹眼與黑寡婦爭住尋死，最終黑寡婦自殺成全，令鷹眼悲痛欲絕。獵布拉和戰爭機器回到《銀河守衛隊》第一集，星爵得到力量寶石，但復仇者的計劃卻被2014年的魁隆得知。復仇者成員集齊寶石後回到現在，由鐵甲奇俠製造無限手套，選定由變形俠醫負責彈指，拯救5年前化灰的人回來，因為彈指的力量強大，只有變形俠醫才能承受得到。



其後魁隆將2019年的獵布拉捉走，又利用2014年的獵布拉使用時光機，將魁隆和軍隊帶到5年後，與復仇者火併。雷神、鐵甲奇俠和美國隊長和魁隆激戰之際，奇異博士的傳送門突然打開，黑豹和妹妹Shuri及五年前化了灰的人，在不同的傳送門回來。尾段來一場無限手套大戰，在爭奪手套期間，魁隆再一次奪回手套，當他準備再重施彈指時，鐵甲奇俠現身力敵魁隆，一輪激鬥後魁隆成功彈指，但發現手套上沒有寶石，原來打鬥時鐵甲奇俠奪回寶石，鐵甲奇俠手指一彈，魁隆的軍隊和魁隆全部化為灰。但只是普通人的鐵甲奇俠承受不了彈指的威力，最後在復仇者們的身邊死去。



大戰結束後，復仇者們回復正常生活，唯獨美國隊長未有回來現在，原來美國隊長回到1970年，與初戀情人結婚，並將美國隊長的盾牌交給飛隼，接力做新一任美國隊長，最後美國隊長和初戀情人跳舞完結。