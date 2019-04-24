蔡明思陳詩欣鄺潔楹撞衫撞袋唔尷尬

組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）與同公司的陳詩欣（Eunice）及鄺潔楹（Judy），早前三合一拍攝手袋宣傳短片，講述她們約High tea時竟然「撞袋」，為免尷尬即場為手袋「扮靚」添置飾物。



是次她們是第二次合作，正所謂三個女人一個墟，她們無所不談，由工作講到拍拖、結婚生仔等話題，Judy說︰「上年一齊做嘢後，大家一齊high tea，不過係去食北京田鴨，諗番起都覺得誇張。」提到撞袋經歷，Jessica坦言女仔撞衫、撞袋及撞鞋十分常見，之前亦試過跟人撞裙，她說：「之前試過一次，幸好對方是熟人，跟她開玩笑，還一起影相。我覺得如果對方是不認識就會好尷尬。」Eunice則稱經常與好姊妹余香凝撞衫撞袋，直言與對方心有靈犀，大家品味相似。



她們齊聲表示愛買手袋獎勵自己，Jessica稱至少每年買一個，Eunice每次行街看到心儀手袋便會「出手」，她說︰「因為唔同場合，用唔同袋去襯衫嘛！」而Judy則最誇張，她表示︰「我好鍾意儲手袋，之前讀完大學未入行，去了一間時裝公司工作，因為有員工優惠買袋平啲，結果工作一個月就買了三個手袋，賺的錢都唔夠買，冇儲到錢之餘要自己倒貼，媽咪當時都有鬧我，話我未學識賺錢就買咁多袋，之後我都有忍手，現在只會獎勵自己努力工作先會買。」

