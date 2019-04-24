想生夠3個！吳雨霏胎第二胎由朝嘔到晚

日前在網上公布懷第二胎的歌手吳雨霏（Kary）今晚出席活動，紮起頭髮及穿平底鞋上陣的她，步履輕盈，微微見肚，狀態不錯。她接受訪問時，透露現在懷胎四個月，她說：「最辛苦係頭兩個月，由朝到晚都作嘔、頭暈、腰痛，今胎係比上次辛苦啲，唔知係咪要湊BB又要佗BB嘅關係，第一胎就冇呢啲問題發生，好輕鬆。（呢胎仔定女？）Check咗，但我想保持神秘，遲啲先公布，其實我同老公覺得男女都冇所謂，因為都係上天賜嘅禮物。（大仔Asher知道自己做哥哥？）佢十個月大，未知發生咩事，但我日日都有話畀佢聽。」



兩年抱兩的Kary，被問到老公有否送禮物以作獎勵，她即大讚老公好好：「佢不時幫手換片同餵奶，因為好少畀工人姐姐湊，想親力親為。（兩年抱兩係咪預計之中？）我同老公都係想快啲有（BB），不過今次有咗係一個驚喜。（如果第二胎係仔，會唔會再追女？）未諗到，但老公都想生三個，到時先算。」



近年專心照顧家庭的Kary，被問到如今再有孕，是否代表復出無期？她說：「同公司嘅合約都有一段長時間，公司好好，冇畀我任何壓力，仲叫我今日出活動一定要着平底鞋，大家關係好好。」