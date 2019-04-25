【閨蜜睡房】張慧儀問心無愧從未做叛侶

被譽為90年代性感女神的張慧儀，予人風情萬種、嬌聲嗲氣的感覺，但真實的她是另一回事。她願為男人盲目奉獻，但再盲也絕不接受背叛出軌，可惜生命遇上的男人都曾犯錯，她坦言：「我冇愧疚，係佢哋對我愧疚。」



張慧儀早前應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持俞詠文（Angela）深情剖白，她自認各方面都強大，當年隻身到內地營商，憑着堅毅、樂觀和勇氣闖戰場，的確夠堅，但笑言正因為強大，所以至今都嫁不出：「因為覺得我一個人都可以生活得好好，唔習慣兩個人，兩個人就一定要有商有量，我覺得呢個係我自己嘅問題， 令我冇咗感情呢一Part 。」



母子情滿足心靈



年輕時她有過多段情緣，浪漫的、激情的統統試過，自爆拍拖時完全「眼盲」：「過往好多段感情，我都被背叛，可能大家唔信，銀幕上我好狂野、好Sexy，其實我係個對感情好專一嘅人，連思想嘅背叛都從來唔會。我冇愧疚，係佢哋對我愧疚啫！」



感情落空，幸而仍有親情填滿心靈。張慧儀十多年來一直陪着現年15歲、患先天性心臟病的養子Hanson，一次又一次戰勝病魔，雖然是對沒血緣關係的母子，卻令她懂得把握機會去愛，領悟幸福早就在身邊。想知道更多張慧儀的內心世界？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！