東方日報C1：《復4》開畫破紀錄賣家炒燶飛

全球影迷引頸以待的漫威（Marvel）超級英雄大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame），昨日在全球各地上映，香港開畫首兩小時已速破單日票房紀錄，預計全日票房衝破二千萬大關！雖然票房大賣，但不少炒家囤積過多戲票，網上湧現「恐慌性拋售」！



《復仇者4》昨日襲港首場於早上6時開畫， 雖然剛日出鳥啼，但已有 大批忠粉早過返工，湧到戲 院先睹為快！影片開畫首兩小 時，全港票房已衝破1,200萬港元， 打破上集《無限之戰》（Avengers：Infinity War）香港史上開畫日以及香港單日非假期票房紀錄。截至昨晚9時半，香港累積票房已高達1,860多萬，打破最高單日以 及最高開畫日票房兩項紀錄，戲勢逼人！預計《復仇者4》最終埋單，極有可能打破2009年《阿凡達》（Avatar）的1.78 億元香港史上最賣座電影票房紀錄。



內地票房衝破8億



台灣、香港兩地有不少炒家在開畫前爭相搶購戲票，可是囤積過多，最後出現「恐慌性拋售」！不少人急急在拍賣網「放飛」，有香港賣家只以原價出售昨晨頭場的戲票，亦有不少賣家在網上出售昨晚由玩具商舉辦的首映門票以及印有座位號碼 的特別版手帶，惟一直無人問津！



《復仇者4》威力在內地同樣超級驚人，根據貓眼專業版數據顯示，預測票房超過35億人民幣（約41億港元）！ 昨日內地預售票房高達7.74億人民幣（約9億港元），而截至昨晚9時的開畫日累積票房已高達6億8,145萬人民幣（逾8億港元）。雖然漫威官方微博昨日上載多位超級英雄豎起手指呼籲「不得劇透」的照片，但依然有大批「唔生性」的內地影迷在觀賞時違拍畫面，並於微博公開。



票房威威，口碑一樣叫絕！美國首輪影評中，多位影評人清一 色讚該片是漫威11年來的精結之作，不少人看過首映後指情節感人，是MCU（漫威電影宇宙）至今最感性的一部，更有粉絲聲言至少喊了 六、七次！就連「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前在首映禮 上亦自爆睇電影時喊了六次，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth） 更聲稱不止六次！



麥克韋化奴玩倒立搶Fo



另外，片中六位元祖級超英「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、 基斯漢斯禾夫、基斯伊雲斯、「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、 「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo）以及「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）等，前日一同到荷里活TCL中國劇院進行打手印儀式，各出奇謀搶Fo，其 中麥克韋化奴施展倒豎葱打手印，成功KO其他超英！



何雁詩睇到喊李佳芯手慢冇飛



「終局之戰」昨日終於中港台上映，一眾漫威 迷為怕「被劇透」，一早買定戲票搶先觀看。圈中不少藝人 晨咁早入戲院做第一批觀賞者，看後更立即在社交網「匯報」， 包括何雁詩晒出心心眼、喊、笑及驚訝四個表情來表達看後感；C君 與未婚妻黃天頤則囂張表示不怕大家 劇透；歐錦棠晒出穿上Iron Man服裝練拳的相片！台灣方 面，五月天主音阿信瘋狂到睇清晨6時的超早場，果然是忠實粉絲！



不過有人歡喜有人愁，李佳芯上載戲院座位表截圖，飲恨表示慢人一步買不到飛，朱千雪則留言叫她 買單丁位，認真搞笑。 另外，獲邀出席全球首映、甚少曝光的 李連杰女兒Jada，接受內地傳媒訪問時 亦表示非常喜歡今集， 又指一直是超英粉 絲，追看漫威電影十年。



片酬「超 」晒班！鐵甲奇俠擸3.9億



多位荷里活紅星因漫威超 英電影而名利雙收， 究竟邊位 「超英」片酬最高？根據外國媒體估 計，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼成功登頂！ 據知，他於2008 年首部《鐵甲奇俠》（Iron Man）的片酬僅390萬港元，但隨着 影片大受歡迎，去到2012年《復仇者聯盟》（The Avengers）時，片酬加票房分紅已狂升至 3.9億港元！預計今集破紀錄票房，讓他的片酬繼續上升。



排第二位則是憑「雷神」一角而上位的基斯漢 斯禾夫，2011年《雷神奇俠》（Thor）片酬僅得117萬港元，後來拍攝《復仇者聯盟3： 無限之戰》（Avengers：Infinity War）時，片酬已躍升至1.17億港元，而「美國隊長」基斯伊雲斯的片酬亦同樣高達1.17億港元。至於「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜於2012年拍攝首集《復》時，片酬原來僅得七位數，但預計未來拍攝「黑寡 婦」外傳時片酬將跳升至1.17億港元，與男拍檔睇齊。



王家衛又暗寸：只是一堆機械人！



《復仇者4》熱爆全球，華人名導王家衛繼上周於微博暗寸該片的排片量壟斷內地市場後，前晚出席監製新片《撞死了一隻羊》北京首映禮時再出口術，表示兩片沒有衝突：「這個時代我們需要英雄，也需要信仰，沒有信仰的英雄只是一堆機械人！」又指是他們先決定這個檔期：「其他電影都撤檔，我們當然也可以走，但如果退了，基本上等於是自我放棄，誰說看完《復4》不能看《撞》？」



此外，由陳果執導、張晉及劉心悠演出的新片《九龍不敗》原定5月1日在內地上映，但官方微博突然宣布改期，估計是避開跟《復仇者4》打對台！天馬老闆黃百鳴表示不清楚原因：「係收到消息會改到6月，所以香港都會跟隨。」



慎入！話你知邊個陣亡



《復仇者4》承接上一集，超級大反派魁隆為了平衡宇宙的計劃，取得六粒無限寶石後，彈指一下將宇宙一半人口毁掉，蜘蛛俠與黑豹等超級英雄齊齊灰飛煙滅。今集一開始，僅存的復仇者重新會合，商量如何對付魁隆及拯救已灰飛煙滅的人，但與美國隊長反目的鐵甲奇俠未有答允。Marvel隊長惟有與幾名復仇者找魁隆決一死戰，期間魁隆毁滅了無限寶石，故雷神雖將魁隆殺死，但無法將化灰的人起死回生。



五年後，蟻俠建議穿梭時空進行拯救行動，其中已與Pepper結婚誕女的鐵甲奇俠放下恩怨，與美國隊長和解，而重建聖域後變成終日打機飲酒的廢人雷神，亦在游說下再次出山。



復仇者會合後，分三隊到三個不同時空奪回六粒無限寶石，幾經辛苦終於集齊寶石回到現在，由鐵甲奇俠製造無限手套，選定由力量強大的變形俠醫負責彈指。鐵甲奇俠奪走寶石打敗魁隆不過，2014年的魁隆得知復仇者的計劃，令獵布拉使用時光機時，將魁隆與軍隊帶到2019年！雷神、鐵甲奇俠、美國隊長與魁隆激戰，奇異博士的傳送門突然打開，黑豹及妹妹Shuri等五年前化了灰的人在不同的傳送門回來。



尾段進行一場無限手套大戰，期間魁隆再次奪回手套，與鐵甲奇俠一輪激鬥後成功彈指，但發現手套已沒有寶石，原來是鐵甲奇俠在打鬥時奪走寶石，並手指一彈將魁隆及其軍隊全部化為灰。可是作為普通人的鐵甲奇俠承受不了彈指的威力，最後在復仇者們的身邊死去。



決戰結束後，各復仇者回復正常生活，唯獨美國隊長穿梭時空後未回到現在，反而回到1970年與初戀情人結婚，並將美國隊長的盾牌交給飛隼，讓他接力做新一任美國隊長。



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