Sana不慎仆親　BTS掃4獎成大贏家

由韓國媒體The Fact主辦的「U+5G THE FACT MUSIC AWARDS」音樂頒獎禮昨晚在仁川舉行，出席的歌手包括防彈少年團（BTS）、TWICE、Super Junior、Red Velvet、金請夏、iKON、MAMAMOO、iKON、NU'EST、Monsta X、GFriend、MOMOLAND、Stray Kids、THE BOYZ及(G)I-DLE等，而TWICE的日本成員Sana在行紅地氈時不慎跌倒，要由隊友多賢及保安扶起。



而BTS奪得最高榮譽大獎、最佳專輯獎、年度歌手獎及人氣獎共4個獎項，成為全晚的大贏家，RM在發表大獎得獎感言時說：「能在溫暖的春日踏上這個紅地氈，得到這麼大的獎真的非常感謝，我每日都帶着感恩的心生活，我曾經以我們不能推出《PERSONA》這張專輯，我想在這裏多謝隊友們，經歷了很多事情，會有東西變成必然，也會有東西變得遲鈍，我們是因為喜歡表演而聚在一起，感謝你們都承諾不忘記最初的表情，我們繼續努力吧！」而BTS又透露在結束頒獎禮後，會去試着出席美國《Billboard音樂獎》的服裝。



而去年憑《LOVE SCENARIO》一曲爆紅的男團iKON，奪得最佳歌曲獎及年度歌手獎，TWICE則獲得年度歌手獎及國際Icon獎。



以下是得獎名單：



最高榮譽大獎：防彈少年團

最佳專輯獎：防彈少年團

最佳歌曲獎：iKON

年度歌手獎：iKON、MOMOLAND、GFriend、Red Velvet、金請夏、防彈少年團、MAMAMOO、NU'EST、Monsta X、TWICE

Next Leader獎：THE BOYZ、(G)I-DLE、Stray Kids

人氣獎：防彈少年團

FANNSTAR Choice獎（歌手）：Super Junior

FANNSTAR 最高票數獎（歌手）：Super Junior

FANNSTAR Choice獎（個人）：姜丹尼爾

FANNSTAR 最高票數獎（個人）：姜丹尼爾

最佳表演者：Monsta X、MAMAMOO

國際Icon獎：TWICE、Red Velvet

