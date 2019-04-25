「復仇者」校刊照曝光！娘爆冬菇頭係邊個？

一眾漫威超級英雄在電影中英明神武，但原來曾幾何時也有「娘爆」的時候，依家就為大家公開佢哋喺校刊嘅舊照，睇吓你哋又認唔認得出佢哋係《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）邊個超英啦！



鐵甲奇俠



「鐵甲奇俠」嘅羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）細個時粗眉大眼、頭髮濃密，同依家一樣！而呢張相係1982年，佢喺加州聖莫尼卡中學讀書時嘅校刊照片，個樣其實變化唔大！



美國隊長



青靚白淨嘅少男係邊個？佢就係憑「美國隊長」上位嘅基斯伊雲斯（Chris Evans）！呢張係佢1999年讀緊麻省Lincoln-Sudbury地區中學時拍攝嘅照片，當時潮流興Backstreet Boys，連「阿Cap」都要梳番個男生必留嘅中間分界髮型！



變形俠醫



喺《復》片中飾演力大無窮「變形俠醫」嘅麥克韋化奴（Mark Ruffalo），原來年少時亦係大隻仔一名，着上小背心盡騷肌肉！1983年，當時年僅16歲嘅麥克喺維珍妮亞海灘中學讀書時已係校內嘅運動健將。



小辣椒

在《復》系列中飾演「鐵甲奇俠」情人嘅「小辣椒」Pepper Potts，係奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），出生於演藝世家，父親係導演母親係演員。桂莉芙於1990年曾讀過紐約著名嘅女子私校Spence。18歲嘅佢盡顯佻皮一面，就算依家46歲都Keep得好好！



走樣系列



唔單止女大1變，仔大都一樣會十八變！你睇，喺《復》中飾演終極奸角嘅「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin），咪睇佢喺片中呼風喚雨彈指操控「復仇者」生死，原來佢讀中學時期都好娘吓！佢喺1982年讀加州聖巴巴拉中學時期嘅校刊舊照中，個樣同依家唔算分別好大，但最「出事」係個冬菇頭娘爆髮型！唔知光頭嘅「魁隆」留番呢個髮型又會有咩效果？！



除咗「魁隆」髮型出事之外，憑「星爵」一角上位嘅荷里活男星Chris Pratt讀中學時亦同佢撞晒髮型。此外，「樹人」雲狄素（Vin Diesel）與「火箭浣熊」畢利谷巴（Bradley Cooper）讀書時期個樣亦與依家有好大轉變！



「復仇者」有高材生？

飾演「雷神」細佬「邪神」洛基嘅英國男星湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）原來係高材生！佢7歲時喺Windlesham讀過寄宿學校，一年後佢轉到牛津嘅Dragon學校繼續升學。13歲那年，湯進入名門中學－伊頓公學再度做寄宿生，之後就轉到劍橋大學繼續升學修讀古典文學並取得優異成績。據知佢喺劍橋大學演話劇期間被星探發掘，繼而喺演藝界發展！

