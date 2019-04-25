相差30年　尊尼特普被爆與俄妹拍拖準備再婚

現年55歲的荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）被爆最近與細佢30年的俄羅斯跳舞女郎Polina Glen拍拖，大玩父女戀！而Polina更搬入尊尼位於洛杉磯的大宅共居。而她近期更已經常陪同男友出騷以及到片場開工。



據知Polina是一名受訓的舞蹈員及排舞師，年齡大約20來歲，來自聖彼得堡。去年她已被影到陪伴男友隊樂隊Hollywood Vampires出騷，期間更被影到咀嘴。但當時並未知道女方的身份！雖然二人拍拖冇耐，但有指二人玩認真。同居之餘更已計劃結婚。有知情者說：「Polina在洛杉磯的派對中與尊尼結識。二人一拍即合！而Polina講過佢哋將會結婚，而男友更想去俄羅斯見下女友嘅屋企人。」



若果成事，今次將會是尊尼第三段婚姻。他於1983年曾與化妝師Lori Allison結婚，兩年後離婚。之後她先後與模特兒姬摩絲（Kate Moss）及法國女歌手Vanessa Paradis拍拖。他與Vanessa的戀情長達14年，二人育有一子一女。女兒Lily-Rose Depp是人氣模特兒。2015年，尊尼與影星安芭赫德（Amber Heard）結婚，兩年後離婚。後來安芭指控尊尼家暴。