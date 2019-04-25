劉仁碩認與勝利安排性接待　17女子遭立案　

韓團Big Bang前成員勝利涉嫌於2015年安排夜店職員性接待日本投資客而遭立案，前日及昨日再次被警方傳召受查。而勝利的生意合夥人、女星朴韓屏老公兼Yuriholdings前代表劉仁碩受查時已承曾與勝利安排性交易一事。



據首爾地方警察廳廣域搜索隊表示，前日及昨日傳召勝利與劉仁碩受查，雖然勝利繼續否認涉安排性交易的嫌疑，但警方指他曾用前事務所YG名下信用卡，支付涉嫌安排性接待投資客入住的首爾某酒店合共約21萬港元住宿費。



警方指勝利與劉仁碩於2015年12月24日招待日本投資商A某夫婦等7至9人，安排他們入住首爾5星級酒店，劉仁碩安排10多名美女到酒店進行性交易，每間房同時有兩名女子進入。警方將涉案的17名女子涉嫌進行性交易而立案調查，當中大部分已承認性交易嫌疑。而YG事務所相關人士回應稱，勝利運用在業務無關的個人消費方面，費用全由勝利承擔，與公司沒有任何關係。



此外，勝利涉嫌於前年底在菲律賓舉行豪華生日P，招待150人，他涉嫌安排夜店女職員於當地出席派對及提供性交易，有指其中一人收了約10萬港元酬金。