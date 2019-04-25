爆胡鴻鈞「消失」！菊梓喬：好耐冇見佢

歌手菊梓喬（Hana）上電台宣傳熱播劇《鐵探》的片尾曲《鋼鐵有淚》，講到同公司好友胡鴻鈞近日傳出自誇勁過林峯，囂爆遭雪藏，Hana大爆：「好耐都冇見過佢。（真係被雪？）咁佢拍緊劇好忙，如果我要拍劇都會消失。（你覺得佢好囂？）佢叫Hubert啫，佢係Nice，唔覺得佢囂，佢不嬲都好搞笑，對我哋好好。」



談到同時包辦8點半檔劇《倚天屠龍記》的片尾曲，唱足兩線劇的她開心謂：「聲音有多啲曝光機會，希望遲啲連埋個樣一齊曝光。（想拍劇？唔怕辛苦？）可以客串、路人甲咁。（拍《愛．回家》？）都好，希望拍啲成日出現、冇乜對白、冇乜壓力，本身冇咩經驗，希望由淺入深，同埋記對白難過記歌詞，所以冇對白、做啞角就最好。」



經常為古裝劇唱主題曲的Hana，更坦言想嘗試做打女拍古裝：「一掌毀滅江湖，希望做啲現實生活冇嘅角色，奸角易發揮啲，唱多得古裝劇就覺得佢哋好慘，自己唱都崩潰。（曾經唱過邊套劇最深刻？）《綿繡未央》嗰種英雄背後有不屈不撓精神，其實我啲歌好有正能量。」



恨開個人音樂會的Hana透露現時與公司計劃中，不過就不想太大想頭開紅館騷：「依家開始計5年內、40歲之前先開，呢個舞台係每個歌手都想上，但係要等吓先得，自己連小型音樂會都未開過，一場騷要唱20、30首歌都消耗體力，自己體力有限，希望喺九展、麥花臣、會展呢啲場地開咗先。」



